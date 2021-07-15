Жителям Ростова предложили проголосовать по проекту продления набережной

Территория, подлежащая планировке, находится в Кировском и Пролетарском районах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В донской столице на общественные обсуждения вынесли проект строительства дороги на Береговой от Богатяновского спуска до 13-ой линии. Опрос на портале «Активный ростовчанин» опубликовал департамент архитектуры и градостроительства.

- Территория, подлежащая планировке находится в Кировском и Пролетарском районах города. Проектом предусмотрены работы по переустройству коммуникаций, попавших в зону производства строительно-монтажных работ, - говорится в сообщении.

Также планируют демонтировать и разобрать сооружения, которые оказались в границах будущего объекта. Всего собираются узнать мнение как минимум 500 человек. Поддержали проект уже 32 респондента, галочку в графе «против» поставили пятеро. Голоса, а также предложения и замечания в комментариях будут принимать до 28 июля 2021 года. Результаты огласят не ранее 8 августа.

Предполагается, что все эти работы собираются выполнить в рамках продления набережной. Об этом проекте ранее рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. Сити-менеджер сообщил, что после общественных слушаний все документы отправят на госэкспертизу.

- Получив положительное заключение, у нас появится возможность выкупить земельные участки под будущую дорогу и приступить к ее строительству. В итоге мы получим не только новую транспортную артерию в центре города, но и удобную инфраструктуру непрерывного прогулочно-рекреационного пространства, соединяющего набережную с Театральным спуском, - пояснил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

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