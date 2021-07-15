Электричка "Ростов - Таганрог" будет делать еще одну остановку

Электричка "Ростов-Таганрог" будет делать дополнительную остановку Фото: Иван МАКЕЕВ

Электропоезд сообщением "Ростов - Таганрог" будет делать еще одну новую остановку. Он будет останавливаться на станции "Приморка". Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Электричка сделает первую остановку в этом месте уже 19 июля.

- Для утренней электрички № 6513, следующей по маршруту Таганрог - Ростов, вводится дополнительная остановка «Приморка». Остановочный комплекс будет введен в эксплуатацию 19 июля, - говорится в тексте сообщения.

Электропоезд будет стоять на новой станции всего две минуты - с 06:20 до 06:22 по московскому времени.

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