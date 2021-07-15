Сотрудникам избирательных комиссий рекомендовали пройти вакцинацию

В Ростовской области рекомендовали вакцинироваться сотрудникам избиркома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донском регионе сотрудникам избирательных комиссий настоятельно рекомендовали пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в четверг, 15 июля, политолог Дмитрий Абросимов на брифинге в пресс-центре «Дон-медиа».

Он отметил, что центральная избирательная комиссия будет строго отслеживать этот процесс.

- Люди на избирательных участках - это контактеры первого уровня — как работники общепита, магазинов, банковской сферы, - заявил политолог.

Напомним, что с 17 по 19 сентября 2021 года в донском регионе будет проходить голосование на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. От Ростовской области баллотирууются 82 кандидата.

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