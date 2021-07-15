Бывший глава Песчанокопского района проведет шесть лет в колонии общего режима

В Ростовской области осудили главу Песчанокопского района Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области суд вынес приговор бывшему главе Песчанокопского сельского поселения. Его признали виновным в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Также фигурантом уголовного дела был начальник сектора имущественных и земельных отношений. Он принимал участие в махинациях с земельными участками. Злоумышленники переоформляли земельные участки на своих родственников.

Согласно решению суда, каждый из подсудимых получил по шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Чиновники также в течение двух лет не смогут занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в органах государственной власти и органах местного самоуправления

Приговор в законную силу еще не вступил.

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Вместе с ним под суд пойдет и директора департамента имущественно–земельных отношений.