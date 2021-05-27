Главу администрации Азова осудят за превышение должностных полномочий

В Ростовской области осудят двух чиновников Фото: "КП" Архив

В Ростовской области на скамью подсудимых отправятся глава азовской администрации и директор департамента имущественно – земельных отношений. Им предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Следователи выяснили, что в 2018 году обвиняемые сговорились и нарушили градостроительное земельное и лесное законодательство. Они передали физическому лицу в собственность земельный участок протяженностью 17 гектар.

Это повлекло за собой образование вблизи новых земельных участков, их продажу, строительство домов и вырубку деревьев. После этого Азов был лишен возможности владеть и распоряжаться этим земельным участком.

- В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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Они будут отбывать срок в колонии общего режима.