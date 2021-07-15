Жители Ростовской области начали проходить ревакцинацию

Дончане стали повторно проходить вакцинацию
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жители Ростовской области стали постепенно проходить ревакцинацию. В региональном пресс-центре отметили, что повторно сделать прививку можно в любом пункте вакцинации.
Также важно, что с последнего введения вакцины в организм должно пройти не менее полугода.
- Вакцину рекомендует врач по аналогии с лекарственными препаратами, - говорится в тексте сообщения.
Первые желающие повторно поставить прививку стали появляться в донских пунктах вакцинации против новой коронавирусной инфекции.
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Сотрудникам избирательных комиссий рекомендовали пройти вакцинацию.
ЦИК будет лично контролировать этот процесс.