Отключение света в Ростове-на-Дону 16 июля 2021 года: свет будет отключен в разных районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 16 июля 2021 года: электричество отключат в десятках домов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 16 июля, с 9 до 15 часов электроэнергии не будет на ул. Социалистическая 85-97; пер. Семашко 23-25, 30-36; ул. Серафимовича 66-80, 77; ул. Темерницкая 50-54, 63-69; ул. Московская 57.

С 9 до 16 часов свет отключат на ул. Туполева 3, 5, 7, 9/2; с/т «Восток»; ул. Суворова 113-117, 125; пер. Трамвайщиков 26-36; пер. Крепостной 76-96; ул. Журавлева 45/103; ул. Б.Садовая 125; ул. Пескова 17, 17Е, 17П; просп. Стачки 259, 259А; ул. Любительская 37.

С 9 до 17 часов обесточат пер. Конотопский 1-5; ул. Вяземцева 50, 52, 52А; просп. Кировский 7-13,6-14; ул. Красных Зорь 55-65, 60-76.

С 14 до 18 электричество будет отсутствовать на ул. 26-я линия 29-47; ул. Буйнакская 1-3, 2; ул. 28-я линия 55-69.

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