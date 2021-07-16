Народный календарь на 16 июля: мак спасал от всех бед и приносил счастье

Народный календарь на 16 июля Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Народный календарь на 16 июля: наши предки считали, что, если комары и мошки вились кругами, то это предвещало хорошую погоду на ближайшую неделю. Лошадь храпела к несчастью, фыркала к теплу, а ржала к дождю.Собаки рыли землю перед затяжной непогодой. Убывание воды - к ведру. Коростель дрался к хорошей погоде. Облачность увеличивалась перед дождем. Чем выше улитки взбирались на растения, те сильнее будет дождь.

Облака быстро плыли по небу к усилению ветра. Бабочки прятались в преддверии дождя. Самка барсука выводила детенышей также перед осадками. Паук ткал длинную паутину к хорошей погоде. Хорошо видимая Большая Медведица обещала удачную охоту на медведя.

Тот, кто родится 16 июля, вырастет трудолюбивым человеком, но не сможет обойтись без посторонней помощи. Алкоголь этим вечером будет только во вред. Мак, собранный в этот день, обладает особо выраженным снотворным действием. С помощью него в старину защищались от злых колдунов, а также от явлений покойников. Если могилу посыпать зернами мака – покойник не будет являться во сне. Если в этот день посыпать маком пол в хлеву – скотину никто не посмеет испортить. Если в этот день намечается свадьба, невеста непременно должна насыпать под подошву щепотку маковых зерен, чтобы избежать порчи. Новобрачная 16 июля должна съесть пирог с маком, чтобы побыстрее обзавестись здоровым потомством.

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