Пробки в Ростове-на-Дону на утро 16 июля: заторы всего три балла

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 16 июля зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Доватора, Малиновского, Портовая.

В центре водители вынуждены стоять на улице Варфоломеева, улице Красноармейской, проспекте Михаила Нагибина, переулке Ашхабадском, улице Шеболдаева, проспекте Ленина и проспекте Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, 56-й Армии, Зрелищная.

На Северном пробки скапливаются в переулке Оренбургском.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Вятская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная, 1-й Конной Армии, Менжинского и проспекту Шолохова.

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