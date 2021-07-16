По мосту Малиновского станут ходить троллейбусы

По мосту Малиновского запустят троллейбусы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице на мосту Малиновского началась установка опор для контактной сети троллейбусов. Об этом сообщили ростовчане в одном из городских пабликов в социальной сети.

Установка контактной сети была запланирована проектом реконструкции. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на Министерство транспорта. Стоит отметить, что проведение транспортных линий троллейбусов через мост обсуждался еще в 2017 году.

В настоящие время рабочие уже установили опорные конструкции, согласно плану, но пойдут ли действительно по мосту троллейбусы, пока неизвестно. Это решит департамент транспорта городской администрации.

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Изменения вступят в силу с 1 мая.