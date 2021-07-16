Подозреваемого в резне на маршруте «Азов - Круглое» поймали в Ростовской области

После ЧП завели уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Азове задержали подозреваемого в нападении на трех женщин в рейсовом автобусе. Выяснилось, что мужчина состоит на учете у врача психиатра, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

- Ранее было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Сейчас расследование продолжается, - прокомментировали в ведомстве.

По данным Следкома, 15 июля 51-летний пассажир автобуса «Азов - село Круглое» напал на окружающих его людей с ножом. Жертвами оказались три женщины. Одна из них - 33-летняя пассажирка - умерла на месте. Еще две пострадавшие попали в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В лечебнице не могут держать вечно: Психотерапевт рассказал, как напавший с ножом на женщин в автобусе оказался на свободе

Мужчина, ранивший трех женщин в автобусе, уже проходил принудительное психиатрическое лечение (подробности)