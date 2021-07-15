В лечебнице не могут держать вечно: Психотерапевт рассказал, как напавший с ножом на женщин в автобусе оказался на свободе

Медик объяснил нюансы действующего законодательства в отношении психически больных людей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В автобусе, который ехал утром 15 июля из села Круглое в город Азов, один из пассажиров без каких-либо причин достал нож и ранил троих женщин. Нападавший сбежал. В больнице скончалась 33-летняя пострадавшая - дома у нее осталось четверо детей. Позже стало известно, что нападавший уже проходил психиатрическое лечение, он проявлял агрессию, но его выпустили. В его селе Круглое все знали о его наклонностях, но на повторное лечение его так и не отправили.

Журналисты «Комсомольской правды» обратились к психиатру Сергею Выгонскому, чтобы выяснить, почему человек с нездоровой психикой оказался на свободе, и что говорит российское законодательство по этому поводу.

ВЫПУСТИЛИ СОГЛАСНО ЗАКОНУ

- У граждан, которые страдают психическими расстройствами, тоже есть права. Эта аксиома активно продвигается на протяжении последних 20 лет, - рассказывает Сергей Выгонский. - Именно с этой целью в 1992 году был принят закон о психиатрической помощи — для того, чтобы не допустить злоупотреблений в психиатрии и соблюдать права психически больных лиц.

Как поясняет Сергей Иванович, даже если гражданин был пациентом психиатрической лечебницы и проявлял агрессию, его не могут держать там вечно. Сегодня нет четких обоснований для длительного содержания пациентов в медучреждении. Если у человека начинается ремиссия, его обследуют, подтверждают улучшение и выпускают. К сожалению, психическое расстройство может появиться повторно внезапно. Этот момент невозможно предугадать и предотвратить.

ПАЦИЕНТЫ ПОСЛЕ РЕМИССИИ УЖЕ НЕ ЛЕЧАТСЯ

- В тоже время, согласно закону о психиатрической помощи пациент в стадии ремиссии может добровольно посещать врача и принимать лекарства на свое усмотрение. Даже если врач заметит у пациента отклонения, заключить его для принудительного лечения могут только по решению суда, а эта процедура долгая, и по итогу суд может оставить все как есть, - объясняет психотерапевт.

- Уже сейчас прослеживаются тенденции к изменению закона о психиатрической помощи — на федеральном уровне говорится о том, что этот документ отстает от условий нашей действительности, и многие вопросы психотерапии в нем просто не прописаны.

ПО РЕШЕНИЮ ПСИХИАТРА, А НЕ ЧЕРЕЗ СУД

Как отметил наш собеседник, сейчас закон пересматривается: есть группа экспертов, которая считает, что вопросы госпитализации психически больного должны осуществляться по решению психиатра, а не через суд. Сейчас такого пациента могут продержать в больнице только два дня. Дальше материалы передают в суд, и если судья признает необходимость лечения, тогда человека помещают в клинику.

Таким образом, у специалистов нет возможности вовремя отследить процесс изменения в психике и по возможности принять меры.

Реальность такова, что человек страдает психическим расстройством, но принудительно лечить его не могут. В период ремиссии таких пациентов выпускают в общество, где они предоставлены самим себе, на совершенно законных основаниях. Но временное облегчение состояния может мгновенно переключиться на резкие порывы ненависти, и тогда случаются такие трагические ситуации как в азовском автобусе.

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