«Дети тихо плакали»: в донском селе готовятся к прощанию с убитой в автобусе многодетной матерью

Полиция разыскивает злоумышленника

В Ростовской области, на сельской дороге между небольшим селом Круглое и Азовом в четверг, 15 июля, произошло громкое ЧП. Мужчина, ехавший в рейсовом автобусе с ножом напал на других пассажиров, а потом убежал в поля. В результате погибла 33-летняя мать четверых детей. Еще две женщины в возрасте 55 лет и 61 год находятся в больнице.

Как рассказали «КП-Ростов-на-Дону» местные жители, убитая женщина была хоть и из небогатой, но любящей и благополучной семьи.

- У Машеньки (имя изменено – прим. ред.) – и бабушка, и родители были многодетными. Вот и она к своим 33 годам успела родить двух сыновей и двух дочерей.

Дети и родители Маши уже знают, что ее с ними больше нет. С детьми сейчас работают психологи.

- Для них это ужасная беда, огромное непередаваемое словами горе. Они тихо плачут, - говорит собеседник издания.

Так как материальное положение семьи не очень хорошее, сейчас всем селом собирают деньги на помощь.

- У нас нет чужих. Все друг друга знаем. Хоронить нашу девочку будем в субботу, - сказала жительница села Круглое Елена.

Если вы хотите помочь семье убитой многодетной матери, вы можете перевести деньги по номеру телефона, указанному ниже.

АЛЛО!

Если вы хотите помочь семье убитой многодетной матери, вы можете перевести деньги по номеру телефона: 8 928-164-72-52 , карта привязана к имени Елена Георгиевна Т. (Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ Круглянской СОШ).

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