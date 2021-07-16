В Ростове может появиться автобусное метро

В Ростове появятся скоростные автобусы. Фото: Ростовский городской транспорт

В донской столице запланировали обновить автобусный парк. Это будет сделано в 2022-2023 году. По городу станут ходить 285 новых автобусов. Об этом сообщил директор департамента транспорта Христофор Ермашов.

Стоит отметить, что десять автобусов будут особо большого класса и использоваться в режиме «экспресс». При помощи этого будут сформированы скоростные автобусные линий. Важно, что такой проект внедрялся в бразильской Куритибе.

- Мы хотим наряду с проектами скоростного трамвая поэкспериментировать с так называемым автобусным метро, которое будет передвигаться по выделенным полосам, - отметил Ермашов.

На эти нужды нужно будет выделить деньги из городского бюджета. Таким легким метро можно связать город с аэропортом "Платов".

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