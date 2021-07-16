В Ростовской области подтвердили 330 новых случаев COVID-19

Лечение в стационарах получают 2650 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом, за сутки подтвердили еще 330 случаев. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,2. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2477. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 50 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 122. На втором месте находится Сальский район, там 11 заболевших, в городе Гуково, Каменске-Шахтинском, Аксайском и Красносулинском районах - по 10, в Зерноградском районе - 9.

Меньше всего положительных тестов - по 1 - выявили в Донецке, Белокалитвинском, Дубовском, Кашарском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Морозовском, Родионово-Несветайском, Советском, Усть-Донецком, Чертковском и Шолоховском районах.

Среди новых заболевших 49,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,6% - от 46 до 65 лет, 9,7% - от 66 до 79 лет, 3,6% - старше 80 лет, 13% - дети.

Лечение в стационарах получают 2650 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 30 человек, на неинвазивной ИВЛ - 237.

За прошедшие 24 часа зарегистрировали еще 19 умерших с COVID-19. Это 9 женщин 57, 59, 62, 64, 65, 75, 89, 95 лет и 10 мужчин 36, 48, 61, 72, 73, 78, 81, 83, 85 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего COVID-19 в области стали 4918 человек.

Сегодня же стало известно, что ковидный госпиталь Таганрога в июле развернул максимальное количество коек

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