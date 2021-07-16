Ростовские власти не нашли причин для переноса Темерника за город

В Ростове не будут переносить рынок Темерник Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице местные власти не нашли причин для переноса рынка из микрорайона Темерник за город. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее местные жители опубликовали на портале "Активный ростовчанин" петицию о том, что рынок нужно перенести в связи с тем, что торговцы продают товары незаконно и создают очень много шума. За перенос высказались более 300 человек.

По словам заместителя главы администрации Светланы Камбуловой, никаких оснований для переноса рынка на данный момент нет. Она отметила, что торговля ведется абсолютно на законных основаниях.

- Потребуется огромная сумма для переноса, что приведет к росту цен. Вместе с этим отсутствуют свободные площадки, - уточнила Камбулова.

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