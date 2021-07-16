10 млн рублей дополнительно выделили на ремонт улиц и дорог в Таганроге

Обновить должны свыше 10,35 тысячи квадратных метров. Фото: сайт правительства РО

Таганрог дополнительно получит на ремонт дорог 10 млн рублей, это областные средства. Также в рамках софинансирования добавят еще около 3,7 млн рублей, сообщает сайт донского правительства.

На эти день должны привести в порядок покрытие и выполнить мелкий ямочный ремонт на общей площади свыше 10,35 тысячи квадратных метров.

С начала года в приморском городе уже обновили 5,45 тысячи квадратных метров дорожной одежды. Также власти заключили контракты на проведение ямочного ремонта почти на 1,4 тысячи квадратных метров. В работе сейчас конкурсная документация на капремонт 35 автодорог общей площадью свыше 3,3 тысячи квадратных метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге планируют установить памятный знак «Троицкая крепость»

Губернатор уже обсудил этот проект с искусствоведами (подробности)

В Таганроге ремонт участка улицы Петровской планируют завершить к 1 сентября

Речь идет об отрезке проезжей части от Итальянского до Украинского (подробности)