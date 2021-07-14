В Таганроге планируют установить памятный знак «Троицкая крепость»

Василий Голубев ознакомился с проектом мемориала. Фото: сайт правительства РО

Памятный знак «Троицкая крепость» собираются установить в Таганроге. Эту идею во время рабочей поездки поддержал Василий Голубев. Глава региона обсудил будущую достопримечательность с искусствоведами, сообщает сайт донского правительства.

- В зоне памятника памятника Петру I, чуть ниже, должны разместить памятный знак «Троицкая крепость». На знаке будет изображена историческая крепость Петра. Качество должно быть максимально высоким, - подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Также глава области ознакомился с проектом мемориала. Его выполнили в виде макета Троицкой крепости, диаметром 3 метра. Уменьшенную копию строения предлагают изготовить из нержавеющей стали и облицевать черным мрамором. Новый культурный объект теперь должны рассмотреть на общественных слушаниях.

Также в Таганроге губернатор проверил ход работ по модернизации трамвайных путей на улице Ленина и побывал в благоустраиваемом сквере Южного федерального университета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Амфитеатр, танцпол и ретротрамвай: как изменится парк Горького в Таганроге

Любимое место отдыха местных жителей и гостей города собираются капитально обновить (подробности)

В Таганроге ремонт участка улицы Петровской планируют завершить к 1 сентября

Срок выполнения работ перенесли из-за корректировки проекта (подробности)