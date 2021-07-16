В туберкулезной больнице ГУФСИН Ростовской области ввели карантин

Также ограничили посещения для общественных наблюдательных комиссий Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростовской области в туберкулезной больнице ГУФСИН ввели карантин из-за угрозы COVID-19. Такие меры должны защитить здоровье пациентов и сотрудников медучреждения. Информация об этом сегодня, 16 июля, появилась на сайте управления донской службы исполнения наказаний.

- В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы с 15 июля до особого указания вводятся режимно-ограничительные мероприятия. В учреждении прекращены длительные и краткосрочные свидания осужденных с родственниками, - говорится в сообщении.

Также под временным запретом теперь прием и перевод осужденных, исключение составляют только срочные случай. Ограничили посещения для сотрудников исполнительной власти и общественных наблюдательных комиссий.

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