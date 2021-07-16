Ростовчанин справил нужду на проезжей части центральной улице города

В Ростове мужчина справил нужду на центральной улице города Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону неадекватный местный житель поверг в шок сотрудников полиции. Об этом сообщили очевидцы в одном из городских пабликов в соцсети.

По их словам, сотрудники ГИБДД на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Театрального остановили легковой автомобиль черного цвета. Из нее вышел водитель, снял штаны и стал справлять нужду прямо на обочине проезжей части.

- Вначале сидел, а потом встал, и вот так в течение 15 минут стоял, по локоть ковырялся в угольной шахте. Примечательно, что способ оказался рабочим, так как всё это время его никто не трогал, - написал очевидец.

Пользователи не смогли пройти мимо произошедшего и сразу же прокомментировали опубликованные снимки с места произошедшего.

"Я даже не знаю, что надо сожрать или выпить, чтобы исполнить такое... А ведь кто-то ему ещё и водительское удостоверение выдал", "Наркотики меняют людей", "Что же он принял?", "Ростов от жары совсем поехал, что ли?", "От таких нужно избавлять общество", - написали горожане.

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