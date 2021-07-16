Завели 14 уголовных дел: преподавателя донского вуза подозревают в получении взяток

Доцент кафедры брал деньги со студентов за экзамены и зачеты Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Ростовской области под уголовное разбирательство попал преподаватель новочеркасского вуза. За мелкое взяточничество и служебный подлог завели сразу 14 дел. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, доцент кафедры брал деньги со студентов за экзамены и зачеты. Молодежи можно было не переживать и не стараться запомнить материал, достаточно было заплатить, и тогда нужная оценка без какой-либо проверки появлялась в документах. То есть «преподаватель вносил ложные сведения».

Известно, что за «хорошо» и «отлично» он брал по 4500 рублей. Теперь сотрудник вуза ответит за это перед законом.

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