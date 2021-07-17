Народный календарь на 17 июля: ритуальным блюдом была овсяная каша

Народный календарь на 17 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный календарь на 17 июля: наши предки считали, что, если на деревьях появлялись желтые листья, то осень наступит рано. Много облаков появлялось к теплу. Гром гремел громко перед градом. Много ягод в лесу к холодной зиме. Месяц переливался к хорошему урожаю.

Вечерние и утренние зори красные перед ненастьем. Дубы шумели в преддверии солнечного дня. Голуби поздно возвращаются в голубятню, разыскивая корм далеко в полях, – к вёдру. Вьюн поднимался на поверхность и кружился перед грозой. Стрижи исчезали перед затяжным ненастьем. Облака плыли кучкой к теплой погоде. Если лоси выходили из лесу, значит овес поспел. Куры прятались в курятнике перед затяжными ливнями. Яркая радуга возникала к к сильному дождю.

Тот, кто родился 17 июля, будет счастливым. Если выпить с утра чашку чая с лимоном, то в ближайшее время никакая болезнь не одолеет. Ритуальным блюдом дня была вкусная и сытная овсяная каша с маслом. День считается опасным, поэтому сегодня не стоит предпринимать ничего нового. Брать в долг, а также отдавать долги – к финансовым трудностям. Отправляться в дорогу, торговать и планировать отдых лучше во второй половине дня. Чтобы нечистые духи не пробрались в дом – его надо окурить дымом зверобоя. Веточку этого растения также следует повесить над порогом.

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