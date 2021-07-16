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Общество16 июля 2021 18:30

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 16 июля: шестибалльные пробки сковали город

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на 16 июля 2021
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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Вечерние пробки в Ростове

Вечерние пробки в Ростове

Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 16 июля: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Варфоломеева, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Курская, улице Зоологической, улице Московской, улице Немировича-Данченко, улице Шеболдаева, проспектах Ленина, Соколова, Михаила Нагибина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Портовая, Всесоюзная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Таганрогская, Орбитальная, Беляева, а также по проспектам Космонавтов и Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, Троллейбусная. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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