У ФК "Чайка" появится собственная тренировочная база

У ФК "Чайка" появится тренировочная база. Фото: ФК "Чайка"

У футбольного клуба "Чайка" в скором времени появится собственная тренировочная база. Об этом сообщается издание "Городской репортер" со ссылкой на официальный сайт клуба.

В настоящее время создается проект объекта. По плану учебно-тренировочная база будет располагаться в городе Батайске, одновременно на ней смогут разместиться до 70 человек, в том числе 20 человек персонала. Общая площадь ее составит почти 87 тысяч квадратных метров.

В футбольном комплексе будет располагаться четыре поля размерами 105 х 68 метров. Три будут иметь естественное травяное покрытие, трибуны и освещение, а четвертое будет с газоном. На территории будет еще теннисный корт, рекреационная зона, спортивный городок, детская площадка и парковки для гостей и персонала.

Для футболистов будут оборудованы более 40 комфортабельных номеров. Игроки смогут пользоваться раздевалками, тренажерным залом, медико-восстановительным центром с бассейном, ванными гидромассажем, массажным и процедурным кабинетами. На базе также будет пищеблок, зал теоретической подготовки, помещение для презентаций, медиазона, прачечная и кабинеты различных служб клуба.

Планируется ввести объект в эксплуатацию до конца 2023 года.

- Развитие собственной инфраструктуры – приоритет для нашего клуба. Это целиком частный проект, реализуемый за счет инвестиций президента Андрея Ивановича Чайка. База расположится в тихом месте с удобной логистикой, где футболисты и тренерский штаб получат возможность качественно готовиться к матчам. Нет сомнений, что база ФК «Чайка» станет хорошим плацдармом для будущих успехов команды, - сообщил генеральный директор ФК «Чайка» Максим Пономарев.

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