В Ростовской области 15 участников преступной банды отправятся под суд за вымогательство

В Ростовской области поймали банду вымогателей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области осудят банду вымогателей. В отношении 15 ее участников возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям: 163 УК РФ "Вымогательство", 210 УК РФ "Создание преступного сообщества (преступной организации)" и 210 УК РФ "Участие в преступном сообществе (преступной организации)".

Следователи выяснили, что злоумышленники вымогали у осужденных и предпринимателей, занимающихся ритуальными услугами их дома и сбережения. Такую преступную деятельность банда вела в течение восьми лет - с 2011 по 2019 год. Важно, что в этой преступной организации была своя структура: в ней были несколько подразделений, которые возглавляли приятели лидера банды. Таким образом, за это время на числящиеся за группировкой банковские счета поступило более 199 миллионов рублей.

- Уголовные дела, одно из которых выделено в отдельное производство, после вручения копий обвинительных заключений будут направлены в Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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