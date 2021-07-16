За июнь в Ростове выявили 16 фактов незаконного строительства

В Ростове обнаружили 16 фактов самовольного строения
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове в июне департамент имущественно-земельных отношений выявил 16 фактов проведения самовольного строительства. Всем нарушителям были направлены уведомления.
Нарушители производили следующие виды работ:
- возведение МКД (ул. Филимоновская, 71);
- возведение нежилых строений (ул. 22-я Линия, 29);
- реконструкция многоквартирного жилого дома (ул. Закруткина, 36/19);
- реконструкция многоквартирного жилого дома (ул. Петрожицкого, 13);
- реконструкция многоквартирного жилого дома (пр. Михаила Нагибина, 57);
- возведение строений (ул. Советская 41/1).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В донской столице обнаружили 167 незаконных построек.
69 из них суд постановил снести.