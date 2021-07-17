Первый обновленный остановочный комплекс для трамвая появился в Таганроге

В Таганроге появилась новая трамвайная остановка. Фото: "Таганрог Инфо" Фото: Соцсети

В городе Таганроге Ростовской области установили первый современный остановочный комплекс для трамвайных линий. Об этом очевидцы сообщили в одном из городских пабликов в соцсети.

По их словам, остановка появилась на пересечении улиц Ленина и Дзержинского. Стоит сказать, что это первый остановочный комплекс, установленный в рамках модернизации трамвайных путей.

В скором времени в Таганроге должны появиться 80 подобных трамвайных павильонов, а также заменены на современные 45 километров трамвайных путей. Кроме того, обновят и подвижной состав - по городу станут колесить порядка 60 новых единиц техники. Будет также приведено в порядок трамвайное депо, тяговые подстанции и диспетчерский пункт.

Сейчас работы по модернизации трамвайной сети ведутся сразу на нескольких улицах. На улице Ленина, по маршруту трамвая №3, а также на Александровской уже начали укладку новых рельс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

До конца 2021 года Таганрог получит 10 новых трамваев и дополнительные 10 км путей.

Для этих целей группа «Синара» возьмет кредит до 3,6 млрд рублей.