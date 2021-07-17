От аномальной жары придется скрываться ростовчанам

В Ростове ожидается аномальная жара Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовчанам придется в июльский субботний день попросту изнывать от жары. Температура на градусниках будет подниматься до аномальных отметок. Об этом заявили донские синоптики.

В субботу, 17 июля жителей Ростова и области ждет ясная и солнечная погода, никаких осадков не ожидается. По данным Ростовского гидрометцентра, ветер будет дуть с северной стороны со скоростью около четырех метров в секунду, но иногда его порывы будут достигать и девяти метров в секунду.

В дневные часы воздух прогреется до +38 градусов. К вечеру температура начнет снижаться и упадет до +25 градусов.

Синоптики также предупредили местных жителей о чрезвычайной пожароопасности в северо-восточных и юго-восточных районах. Во всех остальных частях региона она также будет высокой.

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