В Ростовской области бухгалтер прикарманила около 9,5 миллионов рублей

В Ростовской области бухгалтер похитила почти 9,5 миллионов рублей Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донском регионе за крупное хищение денег под суд отправится местная бухгалтер. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Женщина работала в таганрогском учреждении дополнительного образования. Она выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в культурной организации. Как удалось выяснить следователям, она, используя свое служебное положение, похитила доверенные ей деньги в сумме более 9,4 миллиона рублей.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Теперь ей предстоит занять скамью подсудимых в Таганрогском суде.

- Обвиняемая предстанет перед судом по части четвертой статьи 160 УК РФ "Присвоение денежных средств в особо крупном размере", - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Измученная совестью дончанка призналась в убийстве 30-летней давности.

Сначала женщина заявляла, что у нее есть алиби.