В Ростовской области коронавирус подтвердился еще у 332 местных жителей

В Ростовской области опасный вирус подхватили еще 332 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области вновь возросло количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, за минувшие сутки коронавирусом оказались заражены еще 332 местных жителя. Таким образом, общее количество зараженных возросло до 104 352 человек.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 2485. Коэффициент распространения инфекции – 1,1, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 26 местных жителей. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни изо дня в день неустанно борются врачи. Но, к сожалению, спасти удается не всех. За минувшие сутки от опасного вируса еще 22 человека, у всех имелись заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Так, за весь период буйства коронавирусной инфекции скончались 4 940 человек.

К счастью, выздороветь удалось уже 93 068 пациентам, 337 из них были выписаны из госпиталей вчера.

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