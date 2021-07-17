В Таганроге стартовал театральный фестиваль "Улица Чехова"

В Таганроге проходит уникальный театральный фестиваль Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Таганроге Ростовской области с 15 по 21 июля проходит I Международный театральный фестиваль, который носит название «Улица Чехова». Поддержку этого мероприятия осуществляет Фонд президентских грантов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Инициатором фестиваля стал Таганрогский камерный театр. В свой 25-летний юбилей решил подарить городу яркое театральное событие. Самые узнаваемые места города теперь стали декорациями к девяти различным постановкам.

- Гостей ждет насыщенная программа: выступления театральных коллективов, образовательные лекции, экскурсии, конкурсы, тематические вечера, творческие встречи. В афише мероприятия представлено девять театральных постановок как классической, так и современной драматургии, - говорится в тексте сообщения.

Участниками фестиваля стали Донецкий республиканский академический молодежный театр, Новороссийский муниципальный драматический театр, Муниципальный театр «Камерная сцена» г. Лобня (Московская область), Волгоградский казачий театр, Самарский молодёжный театр «Мастерская» и другие.

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Они будут идти в различных исторических местах города.