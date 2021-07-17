Дончанка стала жертвой мошенника

В Ростовской области ищут интернет-мошенника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области полиция разыскивает интернет-мошенника.

В местный отдел полиции обратилась женщина и сообщила, что в сети она нашла мобильное приложение для трудоустройства. Для регистрации в нем необходимо было ввести данные банковской карты и секретный код из поступившего смс-сообщения. От этих действий зависел дальнейший поиск работы. Как только женщина ввела всю нужную информацию, с ее счета списались около 50 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Теперь ей предстоит оказаться на скамье подсудимых.