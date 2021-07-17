В Ростове объединят два автобусных маршрута №2 и №2а

В Ростове объединят два автобусных маршрута Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице местные жители попросили объединить два автобусных маршрута. Свою инициативу они опубликовали на портале "Активный ростовчанин".

Ростовчане обратились к властям с просьбой объединить в один маршруты № 2 и № 2а. Таким образом они хотят минимизировать транспортные издержки, учитывая дефицит водительского состава.

Ростовчанам предложили выбрать самую оптимальную схему движения для нового маршрута. Теперь горожанам предстоит проголосовать за один из двух вариантов организации маршрута: по Ворошиловскому или по Буденновскому проспекту.

Новый маршрут будет обслуживать поселок Автосборочный и ЖК «Измаильский парк».

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