Ураганы, грозы и ливни ожидают Ростовскую область в ближайшие несколько часов

На Ростовскую область снова обрушится непогода
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Спасатели Ростовской области объявили штормовое предупреждение.
В ближайшие несколько часов на северные и восточные районы региона обрушатся ливни с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого будут достигать 20-22 метров в секунду. Такая погода простоит в области до конца сегодняшнего дня.
В МЧС напомнили, что в такую погоду следует быть особенно внимательными и осторожными. Лучше всего, конечно, вовсе не выходить на улицу, а автомобилистам не следует оставлять свои автомобили вблизи слабо закрепленных конструкций, деревьев и линий электропередач.
- В случае экстренной ситуации звоните по телефону «101», «112» . Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области: (863) 239-99-99, - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
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