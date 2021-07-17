Ураганы, грозы и ливни ожидают Ростовскую область в ближайшие несколько часов

На Ростовскую область снова обрушится непогода Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Спасатели Ростовской области объявили штормовое предупреждение.

В ближайшие несколько часов на северные и восточные районы региона обрушатся ливни с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого будут достигать 20-22 метров в секунду. Такая погода простоит в области до конца сегодняшнего дня.

В МЧС напомнили, что в такую погоду следует быть особенно внимательными и осторожными. Лучше всего, конечно, вовсе не выходить на улицу, а автомобилистам не следует оставлять свои автомобили вблизи слабо закрепленных конструкций, деревьев и линий электропередач.

- В случае экстренной ситуации звоните по телефону «101», «112» . Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области: (863) 239-99-99, - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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