Мотоциклист с сыном погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

В Ростовской области мотоциклист с ребенок погибли в ДТП. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась смертельная авария.

Инцидент произошел в субботу, 17 июля, около десяти часов вечера на трассе Куйбышево - Алексеево-Тузловка - Родионово-Несветайский. По предварительным данным, 68-летний водитель автомобиля Hyundai Accent столкнулся с выехавшим со второстепенной грунтовой на главную асфальтированную дорогу с мотоциклом Honda под управлением 39-летнего шофера.

В результате аварии погиб мотоциклист и его 12-летний пассажир. Стоит отметить, что оба погибших на момент аварии были в шлемах, но тем не менее, прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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