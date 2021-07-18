Строительство обхода Аксая может быть завершено досрочно

Василий Голубев проинспектировал ход работ на обходе Аксая. Фото: аккаунт Василия Голубева в Инстаграм

Губернатор Ростовской области Василий Голубев проинспектировал строительство обхода Аксая. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Глава региона отметил, что работы в этом месте ведутся очень активно. Эта дорога должна стать частью Ростовского транспортного кольца. На сентябрь назначено заседание рабочей группы по вопросам строительства этого объекта. Также будет произведен очередной выезд на место.

- Обсудим вопросы ускорения строительства, в том числе создание удобных съездов в станице Старочеркасской. Также будет рассмотрен вопрос досрочного завершения работ в 2023 году, - отметил Василий Голубев.

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Этот вопрос глава региона сегодня обсудил с председателем правления госкомпании «Автодор».