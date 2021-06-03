Василий Голубев: «Обход Аксая должны оборудовать съездом к станице Старочеркасской»

Глава региона высоко оценил темпы строительства аксайского обхода Фото: сайт правительства РО

Варианты размещения съезда от обхода Аксая к станице Старочеркасской обсудили сегодня, 3 июня, губернатор Василий Голубев и председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Они встретились на экономфоруме в Санкт-Петербурге, сообщает сайт донского правительства.

Во время беседы глава региона высоко оценил темпы строительства аксайского обхода, но отметил, что на 1051 км объекта, к сожалению, не предусмотрели удобного съезда к Старочеркасской.

По мнению Василия Голубева, это необходимо исправить, так как станица обладает туристическим потенциалом. Это культурно-исторический центр донского казачества.

- Старочеркасская - настоящая туристская жемчужина Ростовской области. Важно, чтобы с новой трассы к ней был комфортный съезд, - подчеркнул губернатор.

В ближайшее время к вопросу обустройства съезда вернутся в правительстве региона и в госкомпании «Автодор».

Сегодня же в Санкт-Петербурге донская бизнес-делегация подписала еще несколько соглашении. Так, договорились об инвестициях в производство - 270 млн рублей, в цифровую инфраструктуру - 2 млрд рублей. Также в области теперь планируют открыть 110 новых магазинов. Кроме того, регион будет вести активное сотрудничество с Венгрией