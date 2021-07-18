В Ростовской области начались слушания по делу донского бизнесмена и его коллег

В Ростовской области прошло заседание по делу Бабаева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Аксайском районом суде прошли слушания по делу о создании преступного сообщества. Речь о громкой истории с рынками, на которые весной текущего года нагрянули силовики. Заседание состоялось 16 июля.

Истцом в деле является прокурор Аксайского района. Он оспаривает законность получения земельных участков, на которых расположены заблокированные рынки. Ответчиками стали сам бизнесмен и его коллеги-предприниматели.

Прокурор считает, что ответчики незаконно получили земли, которые находились в районном фонде перераспределения. В настоящее время истец требует снести здания, которые находятся на нелегально полученной земле и вернуть участки в собственность муниципалитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СМИ: из-за дела Виталия Борзенко в бега подался бизнесмен Карим Бабаев.

По предварительным данным, его считают организатором ОПГ.