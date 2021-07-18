Лесные коттеджи потребовал снести донской прокурор

В Ростовской области прокуратура потребовала снести лесные коттеджи Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области природоохранная прокуратура проверила соблюдения законов в сфере лесопользования. В результате этого было выявлено грубое нарушение.

Один из местных жителей региона самовольно построил на землях Багаевского лесничества коттеджи, которые последствии сдавал в аренду. Стоит отметить, что земля, на которой были возведены постройки относится к лесному фонду и капитальное строительство здесь категорически запрещено.

- По иску прокурора суд признал действия застройщика незаконными и обязал демонтировать строения. Решение вступило в законную силу. Прокуратурой взято на контроль его исполнение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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О самовольном выполнении работ были направлены уведомления.