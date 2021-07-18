Опасный вирус в Ростовской области подхватили еще 334 человека

В Регионе еще 334 человека заразились коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области увеличилось количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, за минувшие сутки коронавирус был подтвержден у 334 дончан. Так общее количество зараженных уже достигло 104 686 человек.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2493. Коэффициент распространения инфекции - 1,1, - говорится в тексте сообщения.

На данный момент в тяжелом состоянии находятся 25 человек, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни не перестают бороться врачи. За вчерашний день от болезни скончались еще четыре человека, все они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Количество летальных исходов достигло уже 4 944 человек.

Выздороветь удалось уже 93 401 пациенту, 333 человека из них были выписаны вчера.

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