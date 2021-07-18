Сколько продлится жара в Ростове

Жара в Ростове простоит до середины следующей недели Фото: Михаил ФРОЛОВ

Невыносимая жара заставляет страдать ростовчан уже в течение недели. Обладатели кондиционеров уже намотали множество киловатт электроэнергии. Горожане все чаще задаются вопросом о том, сколько же еще продлится это адское пекло.

Согласно прогнозам синоптиков, нарастающая жара будет заставлять изнывать жителей донской столицы еще, как минимум, до середины следующей недели. Пик палящего солнца придется на понедельник. В этот день воздух прогреется до +38 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +25 градусов. Во вторник будет чуть менее жарко - до +37 градусов, а в среду - до +36.

А в четверг по Ростову ударит грозовой фронт. Дождь польет с самого раннего утра и будет идти до полудня. В совокупности с ливнями, грозой и шквалистым ветром, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в этот день составит +27 градусов. Прохладно будет до конца недели, а затем температура снова начнет расти.

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