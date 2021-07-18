Еще четверо дончан скончались от коронавирусной инфекции

В Ростовской области от коронавируса скончались еще четыре человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области увеличилось количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

За минувшие сутки в области от опасного вируса в госпиталях скончались еще четыре человека. Таким образом обще число смертей за весь период возросло до 4 944 человек.

- Новыми жертвами коронавируса стали женщина 79 лет, и трое мужчин - 68, 69, 86 лет, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что все пациенты имели сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой и других систем организма. В настоящее время в тяжелом состоянии находятся еще 25 человек, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, их жизни всеми силами пытаются спасти врачи.

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Выздороветь удалось 333 пациентам.