Отключение света в Ростове-на-Дону 19 июля 2021 года: в городе обесточат сразу несколько районов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван Макеев

Отключение света в Ростове-на-Дону 19 июля 2021 года: в городе на несколько часов останутся без света сразу несколько районов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 19 июля, с 9 до 16 часов свет отключат на просп. Нагибина 19; конгресс-отель «Амакс»; ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Краматорская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Мезенский 48-78, 1-15, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Самарский 43-59, 72-98; пер. Ильменский 77-95, 74-94; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьменский 79-101.

С 9 до 17 часов электричества не будет на ул. Портовая 193/2; пер. Красногорский 2-30, 11-23; ул. Подгорная 54.

С 9 до 18 часов обесточат просп. Стачки 259А, 259; ул. Любительская 37; ул. Пескова 17П, 17Е.

С 10 до 12 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. 339 Стрелковой Дивизии 1, 3; ул. Содружества 39/2, 39/3.

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