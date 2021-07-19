Народный календарь на 19 июля: пройдитесь по росе - укрепите здоровье

Народный календарь на 19 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Народный календарь на 19 июля: наши предки считали, что, если этот день был мокрым, то мокрой будет и осень. Вечером становилось теплее, чем днем в преддверии дождя. Ноготки развертывали венчики рано утром - к ясному дню. Гуси хлопают крыльями при переходе через мост, пытаясь лететь при возвращении домой, - к вёдру.

Много малины появлялось к холодной зиме. Цапля на лету издавала протяжный крик - к ведру. Если после дождя становилось тепло, а от земли шел пар, то это означало, что дожди продолжатся. Тот, кто родился 19 июля, проживет свою жизнь, плывя по течению. Если не спешить, любые дела будут сегодня удачными.

Считалось, что именно в этот день роса обладает самыми целебными свойствами. Если девушка ею умоется – быть ей долго молодой, да румяной. Если мужчина приляжет с утра на траву – сам не заметит, откуда силы возьмутся. Если встать пораньше и пройтись по утренней росе – это укрепит здоровье на долгие годы. Кроме того, такая процедура прибавляет сил.

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