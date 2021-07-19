Пробки в Ростове-на-Дону на утро 19 июля: дороги в городе свободны

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 19 июля зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Доватора, Малиновского, Профсоюзная.

В центре водители вынуждены стоять на проспекте Михаила Нагибина, переулке Ашхабадском, улице Шеболдаева, улице Ларина, улице Цезаря Куникова, улице Нансена, проспекте Ленина и проспекте Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, 56-й Армии, Тарновского-Терлецкого, Особенная.

На Северном пробки скапливаются в переулке Оренбургском, улице Нариманова, проспекте Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Орская, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная, 1-й Конной Армии, Менжинского.

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