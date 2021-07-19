Зубную пасту "с сюрпризом" пытались передать в исправительную лечебницу Ростовской области

В Ростовской области в посылке для осужденного обнаружили наркотики
Фото: ГУФСИН по РО
В исправительное лечебное учреждение Ростовской области одному из заключенных пытались передать посылку с сюрпризом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН донского региона.
При тщательном досмотре одной из посылок, которую передали одному из осужденных, обнаружился сверток с белым порошком. Вещество было спрятано весьма ухищренным способом, в тюбике с зубной пастой.
- К проведению досмотра был привлечен специалист кинолог со служебной собакой, которая указала на наличие наркотических веществ, - говорится в тексте сообщения.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится проверка по факту нарушения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовский следственный изолятор пытались передать мобильные телефоны.
Предприимчивая ростовчанка спрятала их в упаковке с кофе.