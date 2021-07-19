340 новых случаев COVID-19 подтвердили в Ростовской области

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 11883 теста Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за сутки подтвердили 340 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2502. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 48 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 118. На втором месте находится Сальский район, там 11 заболевших, в Гукове и Азовском районе - по 10, в Новочеркасске, Аксайском и Зерноградском районах - по 9.

По 8 положительных тестов выявили в Батайске, городе Зверево, Новошахтинске и Миллеровском районе. В Азове, Красносулинском и Неклиновском - по 7 случаев. Меньше всего заболевших за сутки - по 1 - в Белокалитвинском, Константиновском, Мартыновском, Обливском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском районах.

Среди новых заболевших 43,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,7% - от 46 до 65 лет, 10,6% - от 66 до 79 лет, 4,4% - старше 80 лет, 11,5% - дети.

Лечение в стационарах получают 2980 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 28 человек, на неинвазивной ИВЛ — 248.

За прошедшие 24 часа зарегистрировали еще пять умерших с COVID-19. Это две женщины 83 и 85 лет, и трое мужчин 47, 62, 80 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами COVID-19 в области стали 4949 человек.

Ранее выявили случаи заболевания COVID-19 среди привитых жителей Ростовской области. Об этом рассказал главный санврач региона Евгений Ковалев.

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