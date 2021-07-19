Сотни жителей Ростова на две недели оставили без горячей воды

До конца июля бригады рабочих будут находиться в режиме повышенной готовности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С сегодняшнего дня, то есть с 19 июля, в Ростове начали третий этап испытаний теплосетей. Это значит, что в течение грядущих двух недель - до 31 июля - жители ряда улиц будут без горячей воды, предупредили в пресс-службе городской администрации.

Так, отключения произведут на Северном в следующих границах: Капустина - Пацаева - Бульвар Комарова - Стартовая - Планетная - Орбитальная - Венеры - Каракумская - Королева - Космонавтов - Волкова.

Ограничения также затронут район «Темерника»: Лелюшенко - Миронова - Думенко, и район проспекта Ленина: Нансена - Ахтарский - Текучева - Мечникова - Стадионная - Шеболдаева - Ленина - Профинтерна - Я. Галана - Ларина - Погодина - Нариманова - Нагибина - Новаторов - Врубовая - Актюбинский.

До конца июля бригады рабочих будут находиться в режиме повышенной готовности. Если во время проверки найдут дефекты, сразу же начнут ремонт. Второй этап испытаний проводили с 21 июня, тогда также на две недели отключали горячую воду.

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