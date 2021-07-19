На борту грузинского теплохода обнаружили нелегальные запчасти

В Азов прибыл батумский теплоход с нелегальными запчастями на борту.

Во время досмотра сотрудники морской таможни в подсобке судна обнаружили запасные части, которые не были задекларированы, а именно фильтры в различном ассортименте, предназначенные для теплохода. Капитан уверял, что не знал о том, что на них необходимо составлять декларацию. Позже стало известно, что этот перевозчик уже был привлечен к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений.

- По результатам таможенного контроля возбуждено два дела об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию», - сообщил начальник таможенного поста Морской порт Азов Олег Бессараб.

В настоящее время по факту произошедшего проводится административное расследование.

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Позже выяснилось, что товары не были задекларированы.