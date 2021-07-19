В Ростове высадят саженцы «дерева 21 века»

Ростки выращивают с весны. Фото: сайт администрации Ростова

В ростовском парке имени Островского высадят саженцы «дерева 21 века», так называют павлонию вои лочную. Ее выращивают с весны, и уже в следующем году растение обретет свой постоянный дом. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Предполагается, что крупные листья павлонии должны очищать воздух от выхлопных газов, а корни поглощать значительное количество тяжелых металлов. Именно поэтому растение называется «деревом 21 века».

Также коробочки с семенами этого вида отправили в несколько питомников. Часть выращенных деревьев через 2-3 года вернут назад в парк Островского.

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